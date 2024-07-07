 أردوغان يعتزم دعوة الأسد لإجراء محادثات لاستعادة العلاقات مع سوريا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أردوغان يعتزم دعوة الأسد لإجراء محادثات لاستعادة العلاقات مع سوريا

وكالات
نشر في: الأحد 7 يوليه 2024 - 4:12 م | آخر تحديث: الأحد 7 يوليه 2024 - 4:12 م

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إن أنقرة ستوجه دعوة لنظيره السوري بشار الأسد "في أي وقت" لإجراء محادثات لاستعادة العلاقات بين البلدين الجارين.

ونقل بيان من الرئاسة عن أردوغان قوله في مقابلة مع وسائل إعلام تركية "سنوجه دعوتنا (إلى الأسد).. بهذه الدعوة نريد إعادة العلاقات التركية السورية إلى نفس المستوى الذي كانت عليه في الماضي. دعوتنا قد توجه في أي وقت".

وقطعت أنقرة علاقاتها مع دمشق في عام 2011 بعد اندلاع الحرب الأهلية السورية، والتي دعمت فيها تركيا مقاتلي المعارضة، وفقا لوكالة رويترز.

كما نفذت عدة عمليات عسكرية عبر الحدود ضد مسلحين تقول إنهم يهددون أمنها القومي، وأقامت "منطقة آمنة" في شمال سوريا تتمركز فيها قوات تركية حاليا.

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