تعطل نظام مترو أنفاق لندن بسبب إضراب العمال احتجاجا على الأجور وظروف العمل

توقفت خطوط مترو أنفاق لندن، اليوم الاثنين، بسبب إضراب العمال، مما أدى إلى تعطل حركة تنقل الركاب.

وبدأ أعضاء نقابة عمال السكك الحديدية والبحرية والنقل، بما في ذلك السائقون وعمال الإشارات وعمال الصيانة، سلسلة إضرابات احتجاجا على الأجور وظروف العمل، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وبدأ الإضراب أمس الأحد، لكن التأثير الأكبر له سيكون بين اليوم الاثنين والجمعة القادم.

وحذرت هيئة النقل في لندن من أن الخدمات ستكون محدودة جدا أو متوقفة بين اليوم الاثنين والخميس القادم.

ولن تعمل أيضا خدمات قطارات دوكلاندز لايت ريل واي غدا الثلاثاء والخميس القادم بسبب إضراب أعضاء في نقابة عمال السكك الحديدية والبحرية والنقل في نزاع منفصل حول الأجور.

وعرضت هيئة النقل في لندن زيادة في الأجور بنسبة 4ر3%، ووصفتها بأنها "عادلة"، وقالت إنها لا تستطيع تلبية مطلب نقابة عمال السكك الحديدية والبحرية والنقل بتقليص أسبوع العمل.

وقال نيك دينت، مدير عمليات خدمة العملاء في مترو أنفاق لندن، إن مطالب نقابة عمال السكك الحديدية والبحرية والنقل بتقليص أسبوع العمل البالغ 35 ساعة "لا يمكن ببساطة تحملها" حيث ستكلف مئات الملايين من الجنيهات.