محافظ كفر الشيخ يستمع لمشاكل المواطنين في جولة ليلية بشوارع العاصمة

تفقد اللواء علاء عبدالمعطى، محافظ كفرالشيخ، والدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، مساء اليوم السبت، عددًا من شوارع وأحياء مدينة كفرالشيخ، للإطلاع على سير العمل في المشروعات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها، ومتابعة مستوى النظافة، وإزالة الإشغالات من الشوارع والميادين، في إطار حرصه على متابعة المرافق العامة والخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور الجولة السيد عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفرالشيخ، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية.

خلال جولته، تفقد المحافظ عددًا من الشوارع منها: شارع الخليفة المأمون، وشارع النبوى المهندس، وشارع حافظ بدوى، وشارع صلاح سالم، وشارع الجمهورية، وشارع الجيش، وشارع 23 يوليو، وشارع المصنع، وشارع عبدالهادي راضى، إضافة إلى تفقد كورنيش ترعة الزاوية، ومنطقة سخا، ومنطقة الأوقاف، ومزلقان زويل، ومحور صبرى القاضى، كما تابع أعمال التطوير الجارية في تلك الشوارع، موجهًا بسرعة الانتهاء منها في الوقت المحدد وفقًا للخطة المعتمدة.

استمع اللواء علاء عبدالمعطى لمطالب واحتياجات المواطنين الذين التقاهم خلال جولته، مؤكدًا على أن تحقيق مصالحهم، وخاصةً الأكثر احتياجًا هو هدفه الأول، منوها إلى تكثيف جولاته الميدانية خلال الأسابيع المقبلة، للتعرف على مشاكل ومتطلبات المواطنين، كما أعرب المواطنون عن سعادتهم باستماع محافظ كفرالشيخ لمطالبهم، مؤكدين حرصه على التواصل معهم وحل مشاكلهم.

وفي سياق آخر، كلف محافظ كفرالشيخ بتكثيف حملات النظافة على مدار اليوم في جميع أنحاء المحافظة، ورفع القمامة من الشوارع والميادين والأماكن العامة، وتنظيف وتطهير شبكات الصرف الصحي، وصيانة أعمدة الإنارة، وإزالة الإشغالات، ومتابعة أعمال الرصف، بهدف تقديم خدمات متميزة والحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة، مؤكدًا على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما كلف، بالانتهاء من الأعمال الجارية لتطوير الشوارع وتوسعتها، إضافة لرصف الجزر الوسطى وتشجيرها، ودهان الأعمدة، وإستكمال أعمال الانترلوك، وسرعة الانتهاء من خطة الرصف.

وشدد عبدالمعطى، بالإلتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز جميع المشروعات الجارية، ومتابعة سير العمل بشكل يومى، مؤكدًا على أهمية تضافر كافة الجهود بين جميع الجهات المعنية، لتحقيق الأهداف المنشودة، وتعزيز محاور التنمية بالمحافظة، والوقوف على إحتياجات المواطنين.