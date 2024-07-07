البديل الألماني: سنفرض ضوابط على الحدود حال الفوز في انتخابات ساكسونيا و تورينجن

صرح رئيس حزب "البديل من أجل ألمانيا"، تينو شروبالا، بأنه في حال فاز حزبه في انتخابات ولايتي ساكسونيا وتورينجن الحدوديتين في الخريف المقبل، فإن الحزب سيسارع بفرض ضوابط رقابية على الحدود وسيلغي آلية التوزيع الداخلي لطالبي اللجوء.

وخلال مقابلته الصيفية مع القناة الأولى بالتلفزيون الألماني "ايه آر دي"، قال شروبالا: "سيكون هذا على سبيل المثال جزءًا من برنامج المئة يوم الأولى، حيث نقول بوضوح إنه سيكون هناك ضوابط حدودية صارمة".

وأضاف أن الحزب لن يشارك في توزيع اللاجئين وفقًا لنظام أعباء إيواء طالبي اللجوء بين الولايات الألمانية والمعروف باسم "كونيجشتاينر شلوسل"/مفتاح كونيجشتاين وهي مدينة تقع في ولاية ساكسونيا على الحدود الشرقية لألمانيا/.

ويعتمد هذا النظام في تحديد ثلثي النسبة التي تتحملها كل ولاية على إيرادات الضرائب ويعتمد في تحديد الثلث الأخير من هذه النسبة على عدد سكان كل ولاية.

وأوضح شروبالا: "أعتقد أنه من المهم أن تنسحب الولايات الفيدرالية الأولى من هذا النظام للضغط على الحكومة الفيدرالية حتى تتغير هذه السياسة في نهاية المطاف".

وأضاف رئيس الحزب اليميني الشعبوي: "علينا أن نعمل بوجه عام من أجل أن تتحول الهجرة بشكلها القائم حاليا إلى شيء من الماضي بشكل نهائي".

تجدر الإشارة إلى أن شعبية حزب البديل تتركز في شرق ألمانيا حيث تقع ولايتا ساكسونيا وتورينجن، وكان الحزب حصل على أعلى نسبة في انتخابات البرلمان الأوروبي التي جرت أوائل الشهر الماضي متفوقا على الاتحاد المسيحي الذي يتزعم المعارضة في ألمانيا