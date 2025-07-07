ثوران بركان جبل ليوتوبي لاكي لاكي في إندونيسيا

ثار بركان جبل ليوتوبي لاكي لاكي في إندونيسيا، اليوم الاثنين، مطلقا عمودا من المواد البركانية بارتفاع نحو 18 كيلومترا (11 ميلا) في السماء، فيما غطى الرماد قرى مجاورة.

وقالت هيئة الجيولوجيا الإندونيسية، في بيان، إنها سجلت إطلاق البركان سيلا من سحب حارقة من الغاز على طول منحدراته خلال الثوران. ولم ترد تقارير فورية عن سقوط ضحايا.

وكانت الهيئة التي تراقب البراكين في البلاد قد رفعت مستوى التحذير الخاص بالبركان إلى الدرجة القصوى عقب ثوران وقع في 18 يونيو، وضاعفت تقريبا نطاق منطقة الحظر لتصل إلى دائرة نصف قطرها 7 كيلومترات (3ر4 ميل)، مع تزايد وتيرة الثورانات.

وأسفر ثوران بركان جبل ليوتوبي لاكي لاكي في نوفمبر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة العشرات، كما شهد البركان ثورانا آخر في شهر مارس.

ويبلغ ارتفاع جبل ليوتوبي 1584 مترا (5197 قدما)، وهو مؤلف من بركانين متجاورين هما ليوتوبي لاكي لاكي وليوتوبي بيريمبوان، في منطقة فلوريس تيمور.

وتعد إندونيسيا أرخبيلا يقطنه 270 مليون نسمة ويشهد نشاطا زلزاليا متكررا. وتضم البلاد 120 بركانا نشطا، وتقع ضمن "حزام النار" الذي يشكل سلسلة من خطوط الصدع الزلزالي على شكل حدوة حصان تحيط بحوض المحيط الهادئ.