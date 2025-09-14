 تشيلسي يتعثر بتعادل مثير في معقل برينتفورد بالدوري الإنجليزي - بوابة الشروق
الأحد 14 سبتمبر 2025 1:20 ص القاهرة
تشيلسي يتعثر بتعادل مثير في معقل برينتفورد بالدوري الإنجليزي

(د ب أ)
نشر في: الأحد 14 سبتمبر 2025 - 12:27 ص | آخر تحديث: الأحد 14 سبتمبر 2025 - 12:27 ص
سقط فريق تشيلسي في فخ التعادل أمام مضيفه برينتفورد بنتيجة 2 / 2 مساء السبت، في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

أنهى برينتفورد الشوط الأول متفوقا في النتيجة بهدف كيفن شايد في الدقيقة 35.

لكن الفريق اللندني أدرك التعادل بهدف نجمه كول بالمر في الدقيقة 61، وتقدم بهدف ثان سجله لاعب الوسط الإكوادوري مويسيس كايسيدو في الدقيقة 85.

واستمرت الإثارة حتى الثواني الأخيرة، حيث خطف برينتفورد نقطة التعادل وسط جماهيره بهدف قاتل سجله فابيو كارفاليو في الدقيقة 93.

فرط تشيلسي في فوز ثالث على التوالي كان سيضعه على قمة الترتيب منفردا، ليبقى في المركز الخامس برصيد 8 نقاط، بينما يتواجد برينتفورد في المركز الثاني عشر برصيد 4 نقاط، وتفادى خسارة ثانية على التوالي.


