وزيرا خارجية الأردن وتركيا يؤكدان ضرورة تكاتف الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان؛ لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة.

وأكد الوزيران ضرورة تكاتف الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة بشكل فوري، والتوصل لاتفاقية تبادل، وضمان إدخال المساعدات الكافية والفورية إلى القطاع الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة سببها ويفاقمها العدوان، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وبحث الصفدي وفيدان التدهور الخطير في الضفة الغربية المحتلة جراء استمرار الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية وغير القانونية، وضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فوري وفاعل لوقف هذه الانتهاكات التي تقوّض أسس تحقيق السلام العادل والدائم على أساس حل الدولتين.

كما بحث الوزيران العدوان الإسرائيلي على قطر الذي أداناه؛ باعتباره خرقًا للقانون الدولي، وتصعيدًا لن يسهم إلّا في زيادة التوتر والصراع في المنطقة، مشدِّدَيْن على تضامن الأردن وتركيا الكامل مع دولة قطر وأمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها.

وأكد الصفدي وفيدان أهمية القمة العربية الإسلامية الطارئة التي ستستضيفها قطر يوم الاثنين المُقبِل في بلورة موقف عربي إسلامي موحّد ضدّ استمرار العدوانية الإسرائيلية التي تهدّد أمن المنطقة واستقرارها.