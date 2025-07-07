ناشطون في بلجيكا يضربون عن الطعام 5 أيام من أجل فلسطين

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بدأ ناشطون في بلجيكا، الاثنين، إضرابا عن الطعام لمدة 5 أيام، مطالبين بقطع علاقات بلادهم مع إسرائيل.

ووفقا لمحطة البث العامة الوطنية للمجتمع الفلمنكي في بلجيكا "في آر تي"، تخوض مجموعة من الناشطين في مدينة غنت إضرابا عن الطعام من أجل فلسطين.

وأكد أحد منظمي الإضراب، الأب لود فانديبوت من "حركة القديس ميخائيل"، على ضرورة عدم التزام الصمت بينما تواصل إسرائيل ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة.

وشدد فانديبوت على أن اتخاذ إجراء ضد مواصلة إسرائيل للإبادة الجماعية في غزة يعد "واجبا أخلاقيا".

الناشطون الذين يطالبون الحكومة البلجيكية بقطع العلاقات العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية مع إسرائيل، سيكتفون بشرب الماء المُحلى أو القهوة أو الشاي لمدة 5 أيام.

ويأمل الناشطون أن يُلهم هذا الإضراب احتجاجات مماثلة في مدن أوروبية أخرى.

يذكر أن إضرابا آخر عن الطعام انطلق يوم 16 يونيو واستمر 5 أيام، في كنيسة بيغويناج وسط العاصمة البلجيكية بروكسل، وذلك "من أجل العدالة لفلسطين".

ومنذ 7 أكتوبر 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 194 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.​​​​​​​