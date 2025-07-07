نائب وزير الصحة يوجه بزيادة التعاقد مع الأخصائيين بمستشفى حميات التل الكبير في الإسماعيلية

في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بمتابعة أداء المنظومة الصحية ميدانيًا ورفع جودة الخدمات المقدمة، أجرى الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، جولة تفقدية بمحافظة الإسماعيلية، شملت عدداً من المستشفيات ووحدات الرعاية الأولية ومكاتب الصحة، بمشاركة وفد مركزي من قطاعي الطب الوقائي والرعاية الأولية، و50 مشرفًا من الإدارات المركزية بالوزارة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة، أن الجولة بدأت بزيارة مستشفى التل الكبير المركزي، حيث تفقد نائب الوزير أقسام الاستقبال والطوارئ، العيادات الخارجية، ووحدة الغسيل الكلوي، لتقييم مستوى الخدمات الطبية المقدمة.

وشملت الجولة مستشفى حميات التل الكبير، حيث تابع الدكتور قنديل قسم العناية المركزة، ووجه بمتابعة الحالات المحجوزة دوريًا وزيادة التعاقد مع الأخصائيين.

كما استمع إلى تقييم المرضى للخدمات، وتفقد الأقسام الداخلية، عيادة العلاج الطبيعي، الأشعة، المعمل، والصيدلية، مؤكدًا ضرورة توافر الأدوية بجميع الأقسام، ومشيدًا بجهود إدارة المستشفى والفريق الطبي.

كما زار نائب الوزير وحدتي طب أسرة السلام والمحطة بالتل الكبير، حيث تفقد غرفة الطوارئ، توافر الأدوية والمستلزمات، عيادات طب الأسرة والأطفال، وخدمات المبادرات الصحية، وتابع نسب تغطية التطعيمات الروتينية وخدمات صحة البيئة، مشيدًا بجهود الفريق الطبي وحاثًا إياهم على مواصلة تقديم الخدمات للأمهات والأطفال.

وفي مستشفى القصاصين، تفقد أقسام الطوارئ والعناية المركزة، مؤكدًا أهمية الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى والاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية، وأشاد بكفاءة تشغيل غرف العمليات الجراحية، موجهًا الشكر لإدارة المستشفى وفريق العمل.

كما شملت الجولة وحدة طب أسرة طوسون بالإسماعيلية، حيث تفقد عيادات طب الأسرة، الباطنة، الأطفال، وخدمات الأمومة والطفولة، ونسب تغطية التطعيمات، وتوافر الأدوية والكواشف المعملية، ووجه بصرف مكافأة للفريق الطبي تقديرًا لتفانيهم.

وفي ختام الجولة، عقد الدكتور قنديل اجتماعًا مع مسئولي المستشفيات ومديري الإدارات الصحية، بحضور الدكتور راضي حماد، رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتورة ريم مصطفى، مدير مديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية، ومدير فرع هيئة الرعاية الصحية، وعدد من قيادات الوزارة.

وأكد نائب الوزير ضرورة رفع نسب تغطية التطعيمات الروتينية، ومتابعة التزام المستشفيات الخاصة بالتخلص الآمن من النفايات الطبية، وتلافي الملاحظات المرصودة خلال شهر من الجولة. كما وجه بصرف مكافآت تقديرية لمدير الوقائي، وفرق الرصد البيئي، الأغذية، صحة البيئة، والأمراض المدارية، ومسئول مكافحة القواقع بإدارة التل الكبير.

وفي المقابل، أوصى باستبعاد مراقب التطعيمات بإدارة القنطرة غرب، ومجازاة فنيي المعمل بوحدتي الملاريا بالقصاصين والإسماعيلية بخصم أسبوعين من الحافز.