محافظ الدقهلية يتفقد شاطئ جمصة ويؤكد على الارتقاء بالخدمات

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أجرى اللواء طارق المرزوق محافظ الدقهلية، جولة صباحية مفاجئة لمدينة جمصة؛ للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتفقد المحافظ، الكورنيش والممشى بالمدينة، مؤكدًا أن الدولة لا تدخر جهدًا لتوفير مختلف الخدمات اللازمة والدعم المطلوب؛ لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة بجمصة، وحُسن استغلالها، وتوفير المناخ المناسب لاستقبال الزوار والمصيفين، وذلك بحضور الدكتور عمرو عبد العاطي، رئيس مدينة جمصة.

وخلال زيارته المفاجئة، تفقد محافظ الدقهلية عددًا من الشوارع ومستوى الخدمات المقدمة بشاطئ جمصة.

أكد المحافظ ضرورة تواجد سيارات الإسعاف بالشاطئ وجاهزيتها لأي حالات طارئة، كما التقى فرق الإنقاذ، لافتا إلى ضرورة التزامهم بالزي الرسمي والتواجد المستمر وحُسن التعامل مع المصطافين.

كذلك، تفقد المشايات المؤدية إلى البحر، والتقى بالمواطنين واستمع إليهم، مؤكدًا تلبية مطالبهم، وضرورة استمرار الحفاظ على مستوى النظافة اللائق والمظهر الحضاري للمدينة.

وشدد محافظ الدقهلية على منع وجود أية إشغالات بالشاطئ وشوارع المدينة التي يمكن أن تعوق حركة المرور والسير، ورفعها في حال وجودها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

ووجه رئيس المدينة بتوفير الدعم اللازم والمطلوب للمواطنين المقيمين والزوار.

وأكد محافظ الدقهلية لرئيس المدينة ضرورة الاستمرار في الحفاظ على هذا المستوى اللائق من النظافة، واستمرار بذل الجهود، خاصة خلال فترة الصيف، لتقديم أفضل الخدمات للمصطافين والزوار وإظهار المدينة بالوجه والمظهر الحضاري اللائق بها.