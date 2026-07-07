شركة ناشئة ألمانية تجمع 411 مليون يورو لتطوير مفاعل اندماج نووي

نجحت شركة "بروكسيما فيوجن" الألمانية الناشئة في جمع مئات الملايين من اليورو لتمويل مشروع بناء مفاعل للاندماج النووي.

وأعلنت الشركة التي تتخذ من مدينة ميونخ مقرا لها أنها حصلت على 411 مليون يورو في جولة تمويل جديدة شاركت فيها أيضا شركتا "آر دبليو إي" الألمانية للطاقة وعملاق التكنولوجيا الأمريكي "جوجل".

وبذلك استوفت الشركة الشروط التي تخولها الحصول على 400 مليون يورو إضافية من ولاية بافاريا، وفقا لاتفاق أبرم في فبراير الماضي، كما أصبحت من بين الشركات الناشئة التي تتجاوز قيمتها السوقية مليار يورو.

وتعتزم الشركة بناء أول مفاعل اندماج نووي تجاري في بلدة جوندرمينجن بولاية بافاريا بحلول نهاية ثلاثينيات القرن الحالي بهدف ضخ كهرباء فعليا إلى شبكة الكهرباء. وقبل ذلك، تخطط الشركة لبناء المفاعل التجريبي "ألفا" في مدينة جارشينج قرب ميونخ بحلول مطلع ثلاثينيات القرن الحالي. وتقدر تكلفة هذا المفاعل وحده بنحو ملياري يورو. وتأمل الشركة أيضا في الحصول على تمويل من الحكومة الاتحادية الألمانية. وقالت متحدثة باسم الشركة إنها تأمل في طرح برنامج الدعم المناسب خلال الخريف المقبل.

وبدأ بالفعل تصنيع بعض مكونات مفاعل "ألفا"، ومن المقرر الانتهاء من أول مغناطيس بنهاية العام المقبل. كما ستُخصَص الأموال التي جرى جمعها حاليا لأعمال البناء، وتوسيع قدرات التطوير والإنتاج، ومواصلة تطوير التقنيات الأساسية.