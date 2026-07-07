الأمم المتحدة تُعرب عن قلقها إزاء تراجع المساعدات الإنسانية إلى غزة

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء تراجع المساعدات الإنسانية إلى غزة وتداعياته السلبية على سلامة ورفاه السكان في مختلف أنحاء الضفة الغربية، ولا سيما الأطفال، مشيرة إلى استمرار القوات الإسرائيلية في عمليات قتل الأطفال في غزة.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، "ستيفان دوجاريك"، إن حوادث قتل الأطفال، تمثل تذكيرا جديدا بأن الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة يجب حمايتهم وفقا للقانون، وأن مرتكبي الانتهاكات يجب أن يُحاسبوا".

على صعيد ذي صلة، أفاد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة بوفاة طفل رضيع يبلغ من العمر أربعة أشهر بعد أن رفض جنود إسرائيليون فتح بوابة تغلق المدخل الرئيسي لقريته الواقعة غرب رام الله، مما أدى إلى تأخير وصوله إلى الرعاية الطبية العاجلة.

وقال مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة "آجيت سونجاي"، إن هذه الحالات تجسد استمرار القوة القائمة بالاحتلال في إظهار تجاهل تام لإنسانية وحقوق الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال. وفي غزة، واصلت الأمم المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع جمع المواد الغذائية والوقود من معبر كرم أبو سالم.

وقال "ستيفان دوجاريك"، إن الكميات التي يمكن للأمم المتحدة والقطاع الخاص إدخالها إلى غزة لتلبية الاحتياجات الهائلة للسكان لا يزال محدودا، بسبب استمرار إغلاق جميع المعابر الأخرى، إضافة إلى القيود المفروضة على أنواع محددة من الإمدادات.

وأضاف: إن بيانات من آلية الأمم المتحدة 2720 أظهرت تراجعا في الحجم الإجمالي للإمدادات التي تمكنت الأمم المتحدة وشركاؤها من إدخالها الشهر الماضي، حيث انخفض العدد إلى أقل من 42 ألف منصة نقالة، مقارنة بنحو 46,600 في مايو.