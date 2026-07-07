الشرطية الخاصة الألمانية تحبط عمليات اغتيال مأجورة في فرانكفورت

أحبطت قوات شرطية خاصة في مدينة فرانكفورت الألمانية عملية اغتيال مأجورة واحدة على الأقل كانت قيد الإعداد، بعدما ألقت القبض على 5 رجال قبل تنفيذها.

وأعلن مكتب تحقيقات الجمارك في فرانكفورت ومكتب الشرطة الجنائية لولاية هيسن في بيان مشترك أن عناصر من الوحدات الخاصة، بينهم محققون من الجمارك وضباط شرطة، أوقفوا المشتبه بهم يوم الجمعة الماضي "قبل تنفيذ الجريمة المحتملة". كما ضبطت السلطات مسدسين صالحين للاستخدام، و50 طلقة ذخيرة، وأدلة أخرى مرتبطة بالجريمة، إضافة إلى نحو 300 جرام من الحشيش.

وقالت متحدثة باسم مكتب تحقيقات الجمارك في فرانكفورت، إن من بين الموقوفين، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و19 عاما، مطلق النار المفترض الذي كان مكلفا بتنفيذ عمليات الاغتيال، مضيفة أن اثنين من الموقوفين يحملان الجنسية الألمانية، فيما ينحدر الثلاثة الآخرون من بولندا وبلغاريا وكرواتيا، مشيرة إلى أنها لا تستطيع الإدلاء بمزيد من التفاصيل بشأن خلفية القضية.

وأوضحت المتحدثة أن المحققين علموا يوم الجمعة، من خلال "إجراءات تكتيكية جنائية"، أن المجموعة كانت تخطط في اليوم نفسه لتصفية ما يصل إلى ثلاثة أشخاص على يد قاتل مأجور.

وبحسب بيان للسلطات، كان "من المقرر أيضا أن يوثق القاتل المأجور الجريمة باستخدام نظارة مزودة بكاميرا". وأكدت السلطات أن التدخل الفوري للمحققين حال دون وقوع عمليات اغتيال كانت وشيكة.

ووفقا للسلطات، مَثَل الرجال الخمسة أمام قاضي التحقيق يوم السبت الماضي بناء على طلب النيابة العامة في فيسبادن، وجرى إيداعهم جميعا الحبس الاحتياطي.