فيدان: قمة الناتو في أنقرة ستوجه الحلف لمواءمة هياكله مع التحديات

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• وزير الخارجية التركي قال إن هدف أنقرة واضح، وهو ناتو أكثر اتساقا وقدرة وصمودا

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في أنقرة ستكون موجها للحلف في مواءمة هياكله مع التحديات التي يواجهها.

جاء ذلك بتدوينة نشرها الثلاثاء، على منصة شركة "إكس" الأمريكية، بشأن القمة 36 للناتو التي تنطلق اليوم في العاصمة التركية وتستمر ليومين.

وقال فيدان إن "المشهد بات جاهزا في أنقرة، وتركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان مستعدة لاستضافة أعضاء الناتو في هذه اللحظة المهمة التي ستحدد مستقبل الحلف".

وأضاف أن القرارات التي ستتخذ في أنقرة لن تقتصر على معالجة القضايا العاجلة، بل ستسهم أيضا في تشكيل البيئة الأمنية الأوروبية الأطلسية خلال السنوات المقبلة.

وأكد أن الدفاع الجماعي لا يزال يشكل جوهر "الناتو"، إلا أن "البيئة الاستراتيجية تتغير، فالتهديدات أصبحت متعددة المجالات وأسرع وأكثر تعقيدا".

وأشار إلى أن المعايير التقليدية المتعلقة بالدفاع الجماعي لم تعد تعكس الواقع، مبينا أن الأهم حاليا هو النتائج، بما يشمل القدرات القابلة للنشر الميداني، والطاقة الصناعية، والجاهزية العملياتية.

وأكد فيدان أن تقديم أوروبا مساهمة أقوى بات أمرا بالغ الأهمية، إلا أن القيود المفروضة على التعاون في الصناعات الدفاعية "تضعف الكفاءة وتبطئ الاستجابة".

وتابع: "أصبحت هذه القيود عبئا استراتيجيا، وينبغي أن تشمل مبادرات الدفاع الأوروبية جميع حلفاء الناتو بصورة كاملة".

وشدد على أن القضية الأساسية لا تتعلق بكيفية الاستجابة فحسب للتطورات، بل أيضا بكيفية تنظيم التعاون بما يعكس الراهن.

وختم فيدان قائلا: "ستكون قمة أنقرة مرشدة للحلف في مواءمة هياكله مع التحديات التي يواجهها، وهدف تركيا واضح، وهو حلف أكثر اتساقا وقدرة وصمودا".

وتستضيف تركيا قمة الناتو للمرة الثانية في تاريخها، بعد مرور 22 عاما على استضافتها قمة إسطنبول عام 2004.

وتحظى قمة الناتو 36 في أنقرة بأهمية كبيرة في ظل التحديات التي تواجه الحلف والبنية الأمنية العالمية.