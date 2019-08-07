الاتحاد السكندري يمدد تعاقده مع مهاجم الفريق

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نجح مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي في تمديد تعاقد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم محمد ناجي جدو، لمدة موسمين إضافيين مع الفريق.

وكان من المفترض أن ينتهي عقد اللاعب مع النادي السكندري، بنهاية الموسم المقبل 2019-2020.

ووقع جدو على عقود التمديد مع زعيم الثغر خلال الجلسة التي جمعته بمحمد مصيلحى رئيس النادي وتم الاتفاق فيها على كافة تفاصيل تمديد التعاقد والذي ينتهي بنهاية موسم 2021-2022 .

و يحرص مجلس إدارة النادي على تمديد التعاقد مع العناصر الأساسية ونجوم الفريق بناء علي رغبة طلعت يوسف المدير الفني لتوفير أكبر قدر من الاستقرار الفني خلال المرحلة المقبلة.