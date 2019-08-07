نشطاء يطالبون باعتقال رئيس وزراء ولاية ألمانية لعدم تطبيق حظر مركبات الديزل

طلبت مجموعة ألمانية معنية بالدفاع عن البيئة الاعتقال القسري لرئيس وزراء ولاية بادن-فورتمبرج جنوبي ألمانيا لعدم تطبيق الحظر المفروض على سير المركبات التي تعمل بوقود الديزل في شتوتجارت.

وقالت المنظمة الألمانية لحماية البيئة إن وينفريد كريتشمان، العضو البارز في حزب الخضر الألماني، لم ينفذ حظرا على المركبات القديمة التي تعمل بوقود الديزل كما أمرت المحاكم.

وأكدت محكمة في شتوتجارت إنه تم تقديم طلب لاعتقال كريتشمان ووزير داخليته توماس شتروبل ومسؤول منطقة شتوتجارت فولفجانج ريمير. وذكرت حكومة الولاية إنها على علم بالطلب، وأمامها أربعة أسابيع للرد.

وكانت شتوتجارت، أول مدينة ألمانية كبيرة تنفذ حظرا على المركبات القديمة التي تعمل بالديزل، لإقامة منطقة كاملة بدون انبعاثات على الإطلاق، وذلك بهدف الالتزام بقواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بالانبعاثات.

وقد أقام نشطاء المنظمة الألمانية لحماية البيئة دعاوى قضائية لمطالبة البلديات الألمانية بتنظيف الهواء فيها.