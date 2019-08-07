 رئيس كوت ديفوار سيكشف قرار ترشحه في الانتخابات القادمة خلال عام 2020 - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس كوت ديفوار سيكشف قرار ترشحه في الانتخابات القادمة خلال عام 2020

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 7 أغسطس 2019 - 12:57 م | آخر تحديث : الأربعاء 7 أغسطس 2019 - 12:57 م

أعلن رئيس كوت ديفوار الحسن واتارا أنه سيكشف عن قراره بشأن الترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة خلال عام 2020، وذلك بعد مشاورة حزبه.

وقال واتارا - خلال لقاء أجراه مع تليفزيون الدولة قبيل احتفال كوت ديفوار بذكرى استقلال البلاد، ونقله راديو (إفريقيا 1) اليوم الأربعاء - إن دستور البلاد يسمح له بتولي فترتين رئاسيتين أخريين، حيث إن القانون الأساسي المعتمد عام 2016 يسمح بفترتين رئاسيتين.

واضاف الرئيس الإيفواري - الذي انتخب عام 2010 وأعيد انتخابه عام 2015 - أنه سيبلغ 78 عاما في 2020، وأن الأطباء الذين يباشرون حالته الصحية أكدوا له أن صحته في حالة جيدة للغاية، معربا عن رغبته في استقرار بلاده وأمن شعبه.

وردا على سؤال حول الإصلاح الذي تبناه البرلمان واللجنة الانتخابية في 30 يوليو الماضي، الذي تتنازع عليه المعارضة ومنظمات المجتمع المدني، أجاب الرئيس "واتارا" أن الملف محسوم وأنه في مرحلة سن القانون.


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