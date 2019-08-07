 الجيش الجزائري يضبط مخبأ للذخيرة بتمنراست ويدمر 23 قنبلة تقليدية الصنع ببومرداس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش الجزائري يضبط مخبأ للذخيرة بتمنراست ويدمر 23 قنبلة تقليدية الصنع ببومرداس

الجزائر - أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 7 أغسطس 2019 - 7:16 م | آخر تحديث : الأربعاء 7 أغسطس 2019 - 7:16 م

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الأربعاء، عن ضبط مخبأ للذخيرة بولاية تمنراست (جنوب)، فيما تم تدمير 23 قنبلة تقليدية الصنع في ولاية بومرداس (شمال).

وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم إنه "في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود، وبفضل استغلال المعلومات، تمكنت مفرزة (دورية) للجيش، يوم أمس إثر دورية تفتيش قرب الشريط الحدودي الجنوبي بولاية تمنراست من اكتشاف مخبأ للذخيرة يحتوي على 20 قذيفة عيار 106 ميليمترات، فيما دمرت مفرزة أخرى بمنطقة عين الحمراء، بولاية بومرداس 23 قنبلة تقليدية الصنع.

وأشار البيان إلى أنه تم توقيف تاجر مخدرات بولاية سوق أهراس (شمال شرق) وبحوزته 10,3 كيلوجرام من المخدرات، فيما أحبط حرس السواحل بكل من تنس (شمال) ووهران (شمال غرب) محاولتي هجرة غير شرعية لـ 38 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.

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