 وزيرة الإعلام اللبنانية: محققون فرنسيون يشاركون بالتحقيق في انفجار بيروت كخبراء - بوابة الشروق
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وزيرة الإعلام اللبنانية: محققون فرنسيون يشاركون بالتحقيق في انفجار بيروت كخبراء

هدى أمين
نشر في: الجمعة 7 أغسطس 2020 - 9:15 م | آخر تحديث: الجمعة 7 أغسطس 2020 - 9:15 م

أكدت ‏وزيرة الإعلام اللبنانية والمتحدثة باسم الحكومة، منال عبد الصمد، على أهمية التحقيق الدولي لكشف ملابسات انفجار مرفأ بيروت الذي وقع يوم الثلاثاء الماضي.

وأشارت «عبد الصمد»، نقلًا عن فضائية «العربية»، مساء الجمعة، إلى أن محققين فرنسيين يشاركون بالتحقيق في انفجار بيروت كخبراء.

وكان قد اندلع حريق كبير، منذ ثلاثة أيام، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الجمعة، بارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى 154 شهيدًا وآلاف الجرحى حتى الآن.

من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، بعد اجتماع استثنائي، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.

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