الحجار يحتفل بذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة ويهدي شعب لبنان أغنية «طبطب بروحك» 

خطف علم مصر الأنظار فى ختام حفل النجم على الحجار الذى أقيم على مسرح النافورة بدار الأوبرا برئاسة الدكتور مجدى صابر حيث لوح به جميع الحضور على أنغام بانوراما لأشهر الأعمال الوطنية بمناسبة الذكرى الخامسة لافتتاح قناة السويس الجديدة مرددين الكلمات التى الهبت المشاعر الحماسية.



كما أعلن تضامنه مع شعب لبنان في الأزمة التي ألمت ببيروت وأهداه أغنية طبطب بروحك التى تدعو للمحبة والسلام.

وخلال الحفل وجه الحجار الشكر للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة على الجهود التى تم بذلها لاعادة الروح للانشطة الفنية والثقافية في مصر.

وفي دنيا الحجار الغنائية تجول الجمهور بين مجموعة من الأعمال المميزة التي تألق خلالها معبرا عن الكثير من القيم النبيلة والمشاعر الإنسانية السامية حيث استمر فى الغناء لمدة قاربت الثلاثة ساعات ظهر خلالها بكامل لياقته الفنية وقدم 22 أغنية هى قالوا زمان، باحلم وافتح عنيا، على قد ما حبينا، يوم جديد، طب إيه يبعدني عنك، رمى رمشه، مسالة مبدأ، جوة حضنى، يا بنت يا بيضا، الليل واخره، الزين والزينة، يا رب، عارفة، لالا القمر، بدور عليكى، اتنين اتنين، زي الهوا، يا عم آدم، أنا كنت عيدك، مكتوبالى وهنا القاهرة الى جانب طبطب بروحك والبانوراما الوطنية.

وخلال الحفل، واصلت دار الأوبرا تطبيق الإجراءات الوقائية المعتمدة لمواجهة انتشار فيروس كورونا حرصا على السلامة العامة والتزم بها الحضور بشكل كامل وشملت قياس درجات الحرارة والمرور من بوابات التعقيم وارتداء الاقنعة الطبية والحفاظ على مسافات التباعد الآمنة.