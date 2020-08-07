تمديد فترة الترشح لمهرجان الأردن الدولي للأفلام حتى الأحد المقبل

أعلنت مديرية الفنون والمسرح في وزارة الثقافة الأردنية تمديد فترة الترشح للموسم المسرحي، ومهرجان الأردن الدولي للأفلام للعام 2020 حتى مساء الأحد المقبل.

ودعت الوزارة، الراغبين بالمشاركة إلى مراجعة المديرية، للاطلاع على الشروط وتعبئة الاستمارة الخاصة بالمشاركة من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثالثة ظهرا.

واشترطت إرفاق خمس نسخ من النص، وخمس نسخ من الرؤية الإخراجية، وأسماء المشاركين من فنيين وممثلين، وأسماء بديلة في حال اعتذارهم، مع إقرار خطي بالموافقة من كاتب النص "المحلي والعربي والعالمي" أو ورثته، اضافة الى خمس نسخ من ملخص الفيلم والمعالجة الدرامية "خاصة بمهرجان الفيلم".