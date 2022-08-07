نجم المصري البورسعيدي يغيب عن مواجهة الأهلي

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تأكد غياب محمد عنتر الجناح الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، عن مباراة فريقه المقبلة أمام الأهلي.

ويأتي ذلك بسب الإيقاف لتراكم الإنذارات، بسبب حصوله على الإنذار الثالث خلال مباراة طلائع الجيش، الماضية، التي أقميت الخميس الماضي، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الممتز والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويلتقي المصري مع الأهلي الأربعاء المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات الجولة الثلاثون من بطولة الدوري الممتاز.

يُذكر أن المصري يحتل المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة.