إعلام فلسطيني: رشقات صاروخية جديدة من قطاع غزة نحو بلدات إسرائيلية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الأحد، بأن صافرات الإنذار دوت مجدداً في عدد من مستوطنات غلاف غزة، بينها ناحال عوز وعلوميم وسديروت وعسقلان.

وأشارت إلى إطلاق رشقات صاروخية جديدة من قطاع غزة نحو بلدات إسرائيلية.

فيما أعلنت فضائية «سكاي نيوز عربية»، بأن القبة الحديدية الإسرائيلية تتصدى لصواريخ أطلقت من قطاع غزة، وذلك بحسب ما أوردته في خبر عاجل لها، مساء الأحد.

يذكر أن إسرائيل بدأت عملية عسكرية ضد حركة الجهاد الإسلامي، منذ عصر أمس الأول (الجمعة)، ردت عليها «سرايا القدس» الذراع العسكري للحركة، بقصف المستوطنات والمدن الإسرائيلية القريبة من القطاع برشقات صاروخية.

وارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 31 شهيدا وأكثر من 250 مصابا، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.

يأتي ذلك فيما تواصل القاهرة جهودها الحثيثة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، إذ تجرى اتصالات مكثفة خلال الساعات الماضية مع كل الأطراف، وفق ما كشفته مصادر مصرية مسؤولة لقناة إكسترا نيوز.

وأفادت المصادر باقتراب نجاح الجهود المصرية لتوقف التصعيد بين الطرفين.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، أن مصر تجري اتصالات على مدار الساعة مع جميع الأطراف منعاً لخروج الأوضاع في غزة عن السيطرة، مؤكدًا أن القاهرة حريصة على نزع فتيل أي أزمة.