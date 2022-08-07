 مسؤول إسرائيلي: نتجه لإعلان وقف إطلاق النار - بوابة الشروق
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مسؤول إسرائيلي: نتجه لإعلان وقف إطلاق النار

أحمد علاء
نشر في: الأحد 7 أغسطس 2022 - 4:45 م | آخر تحديث: الأحد 7 أغسطس 2022 - 4:45 م

نقلت القناة 13 العبرية، عن مسؤول إسرائيلي، قوله إنه يتم الاتجاه نحو إعلان وقف إطلاق النار.

وكان مسؤول فلسطيني، قد أكد أن وقفا لإطلاق النار في قطاع غزة سيدخل حيز التنفيذ عند الخامسة من مساء اليوم بتوقيت جرينتش (الثامنة بتوقيت فلسطين والسابعة بتوقيت القاهرة).

يأتي ذلك فيما تواصل القاهرة جهودها الحثيثة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، إذ تجرى اتصالات مكثفة خلال الساعات الماضية مع كل الأطراف، وفق ما كشفته مصادر مصرية مسؤولة لقناة إكسترا نيوز.

وأفادت المصادر باقتراب نجاح الجهود المصرية لتوقف التصعيد بين الطرفين.


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