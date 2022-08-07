سرايا القدس: استهداف تجمع للآليات العسكرية الإسرائيلية شرقي قطاع غزة بقذائف هاون

لحظة سقوط أحد صواريخ المقاومة على مدينة عسقلان#غزة_تقاوم pic.twitter.com/AqO15Yu51b — حسين مرتضى hoseinmortada (@HoseinMortada) August 7, 2022

كما أطلقت سرايا القدس، ردا على العدوان الإسرائيلي، عدة صواريخ على المنطقة الصناعية في عسقلان.وأظهرت مقاطع فيديو بثها ناشطون على موقع تويتر، تصاعد أعمدة الدخان من إحدى البنايات بعد سقوط أحد الصواريخ هناك.في غضون ذلك، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن رئيس جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" أوصى المجلس الأمني الوزاري المصغر ببدء العمل لـ"إنهاء العملية العسكرية في غزة".جاء ذلك في وقت صرح فيه زئيف إلكين عضو المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر: "الهدوء سيقابل بالهدوء لكن طالما استمر إطلاق القذائف فلن نتوقف"، كما نقلت عنه تقارير إعلامية.في المقابل، قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أسامة الحروب، إن الفلسطينيين اليوم، بدأوا مرحلة جديدة من مراحل النضال ضد الاحتلال.