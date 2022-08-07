وزير الاستخبارات الإسرائيلي: تقدم كبير نحو إعلان وقف إطلاق النار خلال ساعات

أبلغ وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إليعازر شتيرن، القناة 12 العبرية، أن هناك تقدما كبيرا نحو قرب إعلان وقف إطلاق النار خلال الساعات المقبلة.

وكان مسؤول فلسطيني، قد أكد أن وقفا لإطلاق النار في قطاع غزة سيدخل حيز التنفيذ عند الخامسة من مساء اليوم بتوقيت جرينتش (الثامنة بتوقيت فلسطين والسابعة بتوقيت القاهرة).

يأتي ذلك فيما تواصل القاهرة جهودها الحثيثة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، إذ تجرى اتصالات مكثفة خلال الساعات الماضية مع كل الأطراف، وفق ما كشفته مصادر مصرية مسؤولة لقناة إكسترا نيوز.

وأفادت المصادر باقتراب نجاح الجهود المصرية لتوقف التصعيد بين الطرفين.

وقالت مصادر لقناة الجزيرة، إنه تم الاتفاق على إعلان مصر بيانا يدعو لوقف إطلاق النار بحلول الساعة 8 مساء اليوم (السابعة بتوقيت القاهرة).

وأضافت المصادر أن الإعلان يتضمن التزاما مصريا بمتابعة ملف الأسرى وبخاصة ملف بسام السعدي وخليل عواودة.

وبسام السعدي قيادي بارز في حركة الجهاد، اعتقلت قوات الاحتلال قبل أيام في مدينة جنين، وارتكبت تنكيلا به، بينما الأسير خليل عواودة مضرب عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري.