مابولولو والغندور خارج قائمة الاتحاد أمام الأهلي

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أعلن عماد النحاس، المدير الفني للاتحاد السكندري، قائمة الفريق لمواجهة الأهلي، اليوم الأحد، على ملعب (برج العرب) بالإسكندرية في ختام منافسات الجولة 29 للدوري.

وشهدت قائمة الاتحاد السكندري، غياب الأنجولي كريستوفاو مابولولو للإصابة، بجانب خالد الغندور للإيقاف.

وضمت القائمة كلا من:

حراسة المرمى: محمد عبد المنصف – صبحي سليمان.

خط الدفاع: هشام صلاح – مورو ساليفو – عبد الله نصيب – محمود شبانة – السيد سالم – كريم يحيى – صبري رحيل.

خط الوسط: سعيدو سمبوريه – عبد الغني محمد – مروان عطية – نادر رمضان – أحمد عادل "ميسي" – أحمد راشد – أحمد نبيل "مانجا" – فوزي الحناوي – إبراهيم حسن – كريم الديب.

خط الهجوم: بنجامين بواتينج – أحمد إيتو.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز 11 برصيد 33 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 56 نقطة وله مباراة مؤجلة ضد الإسماعيلي.