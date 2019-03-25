أصيب عامل في بلدية جباليا النزلة، مساء اليوم الأحد، جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لآلية تابعة للبلدية شرق بلدة جباليا، شمال قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، مساء الأحد، بأن قوات الاحتلال استهدفت آلية (شحن جمع وترحيل نفايات) تابعة للبلدية خلال عملها شرق البلدة، ما أدى لإصابة أحد الطواقم العاملة على متنها، جرى نقله الى المستشفى، إضافة لتدمير الآلية.

يذكر أن إسرائيل بدأت عملية عسكرية ضد حركة الجهاد الإسلامي، منذ عصر أمس الأول (الجمعة)، ردت عليها «سرايا القدس» الذراع العسكري للحركة، بقصف المستوطنات والمدن الإسرائيلية القريبة من القطاع برشقات صاروخية.

وارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 31 شهيدا وأكثر من 250 مصابا، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.

يأتي ذلك فيما تواصل القاهرة جهودها الحثيثة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، إذ تجرى اتصالات مكثفة خلال الساعات الماضية مع كل الأطراف، وفق ما كشفته مصادر مصرية مسؤولة لقناة إكسترا نيوز.

وأفادت المصادر باقتراب نجاح الجهود المصرية لتوقف التصعيد بين الطرفين.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، أن مصر تجري اتصالات على مدار الساعة مع جميع الأطراف منعاً لخروج الأوضاع في غزة عن السيطرة، مؤكدًا أن القاهرة حريصة على نزع فتيل أي أزمة.