تدريبات تأهيلية إضافية لحفني والسعيد في الزمالك

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خاض عمر السعيد وأيمن حفني ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تأهيلية إضافية، على هامش مران اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا لمباراة المقاصة المقبلة في مسابقة الدوري.

وشهدت الفقرة مجموعة من التدريبات التأهيلية وسباقات السرعة تحت إشراف الجهاز الفني للفريق، لتجهيز الثنائي للمباريات المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

كما خاض لاعبو تقسيمة قوية، شهدت التدريب على عدد من الجوانب الخططية، و تألق جميع اللاعبين فى التقسيمة.