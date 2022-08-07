قذائف مورتر تصيب المعبر الحدودي بين غزة وإسرائيل

قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إن "هجوما فلسطينيا بقذائف المورتر ألحق أضرارا بمعبر بيت حانون (إيريز)،‭ ‬بين إسرائيل وقطاع غزة، اليوم الأحد، في ثالث يوم من القتال بين إسرائيل وحركة الجهاد الفلسطينية".

وأضافت وزارة الدفاع الإسرائيلية: "سقف المعبر تضرر نتيجة الحريق (الناجم عن القذائف). وسقطت شظايا في بهو المدخل".

وأضافت أن تلك المنطقة "تستخدم لتسهيل المرور اليومي للآلاف من سكان غزة الذين يعملون في إسرائيل"، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه شن قصفا على كل مواقع إطلاق الصواريخ التابعة لحركة "الجهاد" في غزة.

واعتبر جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قصفه جاء "ردا على استمرار إطلاق الصواريخ من غزة تجاه إسرائيل".

من جانبها، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بارتفاع عدد شهداء الغارات الإسرائيلية إلى 31 شهيدا، بينهم 6 أطفال و4 سيدات، وإصابة 265 بجروح.

وكان الجيش الإسرائيلي قد قال في وقت سابق الأحد، إن منظومة القبة الحديدية للدفاع الجوي أسقطت 97% من الصواريخ التي حاولت التصدي لها خلال تفجر القتال في غزة منذ نهاية الأسبوع الماضي.