محافظ الدقهلية يقرر خفض تنسيق القبول بالثانوي العام إلى 244 درجة

قرر الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، النزول بتنسيق القبول للصف الأول الثانوي العام 2022/2023 للحاصلين على الشهادة الإعدادية هذا العام إلى 244 درجة بدلا من 246 درجة وذلك تحقيقا لصالح الطلاب الناجحين بالمرحلة الإعدادية وتخفيفا عن أولياء الأمور.

جاء ذلك وفقا لما عرضه المهندس علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية على محافظ الدقهلية.

وأوضح وكيل الوزارة، أن المحافظ وافق على إتاحة الالتحاق "بفصول الخدمات" بالصف الأول الثانوي هذا العام للحاصلين مجموع 200 درجة لتوفير فرص التعليم للحاصلين على الإعدادية العامة بمدارس المرحلة الثانوية ولم يحصلوا على مجموع درجات التنسيق المقررة لفصول الثانوي العام 244 درجة.

جدير بالذكر أن عدد من نجحوا في الشهادة الإعدادية هذا العام بالدقهلية بلغ 102 ألف و865 طالبا وطالبة بنسبة 86.3%، ووفقا لدرجات القبول سيتم توزيع الطلاب المقبولين على 959 فصلا بمدارس الثانوي العام بنطاق المحافظة، وذلك طبقا لدراسة الإحصاء التكراري المتجمع الصاعد للطلاب الناجحين في شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي.