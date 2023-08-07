ملك كمبوديا يعين نجل هون سين رئيسا جديدا للوزراء

أعلن ملك كمبوديا نورودوم سيهاموني، اليوم، عن تعيين هون مانيه نجل رئيس الوزراء الحالي هون سين، رئيسا جديدا للوزراء.

وسيخلف هون مانيه والده، الذي قضى فترة طويلة في منصب رئيس الوزراء، ليتسلم الزمام الجديد للحكم في كمبوديا.

وفي السادس والعشرين من شهر يوليو الماضي، أعلن هون سين، رئيس الوزراء الكمبودي الحالي، اعتزامه التقاعد بعد 38 عاما قضاها في هذا المنصب، لافتا إلى أنه سيسلم السلطة لابنه الأكبر هون مانيه، وذلك تمهيدا لتوليه منصب رئيس الوزراء.

من المتوقع أن يتولى هون مانيه رئاسة الوزراء في العاشر من أغسطس الجاري، وذلك بعد أن يجتمع البرلمان المنتخب حديثا في كمبوديا في 21 أغسطس، وستؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية بعد يوم واحد فقط من تولي هون مانيه المنصب.