وفد عسكري عراقي يبحث في أمريكا العلاقة المستقبلية مع التحالف الدولي

وصل وفد عسكري عراقي رفيع المستوى برئاسة وزير الدفاع ثابت محمد العباسي، إلى الولايات المتحدة الأمريكية بدعوة من وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون".

وقال اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، في بيان صحفي اليوم الاثنين، إن "الوفد سيعقد خلال الزيارة، عدة اجتماعات تناقش جملة من المواضيع في مقدمتها العلاقة المستقبلية لتواجد التحالف الدولي، والتعاون الأمني الثنائي بين العراق والولايات المتحدة، وتبادل الخبرات والمعلومات خاصة في الجانب الاستخباري في ملاحقة ما تبقى من عناصر عصابات داعش الإرهابية".

وأضاف أن الزيارة تتضمن عقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع المسئولين في وزارة الدفاع الأمريكية بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.

وأوضح أن الوفد العراقي يضم رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الأول الركن عبد الوهاب الساعدي، ورئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله، والفريق الأول الركن قيس المحمداوي نائب قائد العمليات المشتركة وعددا من المستشارين والضباط.