28 أغسطس بداية معسكر الأهلي بالنمسا استعدادا للموسم الجديد

حدد الجهاز الفنى للنادي الأهلي موعد معسكر الفريق الخارجي استعدادا للموسم الجديد .

واستقر الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر على إقامة معسكر الفريق في النمسا على أن يبدأ المعسكر يوم 28 أغسطس الجاري ولمدة 10 أيام، وذلك بعد التأكد من تأجيل مباراة السوبر الأفريقي الذى ترددت أنباء عن إقامتها 1 سبتمبر بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري بطل الكونفدرالية.

واختار كولر معسكر النمسا بعد مفاضلة مع ألمانيا ، ورفض مجرد التفكير فى إقامة معسكر فى الإمارات والمغرب بسبب الأجواء الحارة.

ويعكف الجهاز الفنى والإدارة بالأهلي على الاتفاق على خوض مباراتين وديتين خلال فترة المعكسر.

وكان كولر قد منح لاعبي الأهلي راحة سلبية لمدة 3 اسابيع على أن يعود الفريق للتدريبات والتجمع يوم 23 أغسطس حيث سيخضع الجميع لقياسات بدنية وفحوصات طبيبة مكثفة قبل استئناف التدريبات.