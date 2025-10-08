تقرير: إنقاذ جميع المتسلقين في جبل إفرست بعد عاصفة ثلجية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نقل جميع المتسلقين الذين حوصروا جراء عاصفة ثلجية شديدة قرب الجانب الشرقي لجبل إفرست في التبت إلى مكان آمن، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم الأربعاء.

وأفادت حكومة المقاطعة، بأنه تم إجلاء إجمالي 580 من المتسلقين وأكثر من 300 دليل محلي وراع لثيران الياك بأمان.

وفاجأ الهطول الكثيف للثلوج على مدار مطلع الأسبوع مئات المتسلقين في منطقة الهيمالايا، حيث سحقت الثلوج الخيام وبات المرور عبر الدروب متعذرا.

وأشارت تقارير، إلى أن المجموعات كانت على ارتفاعات تصل لنحو 4900 متر قرب الجانب الشرقي لأعلى قمة جبلية في العالم، حيث يصل ارتفاع قمة إفرست إلى 8849 مترا.

وأضافت وكالة شينخوا، أن السلطات ذكرت في وقت سابق أنه تم نقل حوالي 350 شخصا إلى تقطة تجمع في بلدة كودانج، حيث وصل المتسلقون الباقين حاليا.