وزير الخارجية العراقي يبحث مع مسئول أممي تعزيز وحماية حقوق الإنسان في البلاد

التقى فؤاد حسين وزير الخارجية العراقي، اليوم، فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي يزور بغداد حاليا.

وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية، أنه جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين العراق والمفوضية الأممية، لتعزيز حماية حقوق الإنسان بما ينسجم مع الدستور العراقي وتوجهات وقيم مجتمعه.

وأضاف البيان أن الجانبين استعرضا آثار التغير المناخي في العراق على حقوق الإنسان، وجهود البلاد في مسألة تعزيز حقوق المرأة وتمكينها سياسيا واقتصاديا وحرية الرأي والتعبير، بالإضافة لتكوين الجمعيات، وفقا لمعايير العدالة وتوفير الضمانات القانونية، بما يحقق الحريات المدنية والسياسية للعراقيين كافة.