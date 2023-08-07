أوكرانيا تزعم إسقاط 57 صاروخا ومسيرة وقصف جسرين في القرم

جددت روسيا هجومها الجوي على أوكرانيا من خلال موجات من الصواريخ والطائرات المسيرة المحملة بالمتفجرات خلال الليل، في حين تم إحباط هجوم متزامن بطائرات مسيرة على موسكو.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية اليوم الأحد إنها دمرت 30 صاروخ كروز و27 مسيرة من إجمالي 70 مقذوفا تم إطلاقها. ولم يتم الكشف عن تأثيرات الصواريخ والمسيرات التي لم يتم اعتراضها.

في الوقت نفسه، أعلنت القوات المسلحة الروسية إحباط محاولة تنفيذ هجوم بطائرة مسيرة من جانب أوكرانيا استهدف منشآت في منطقة موسكو.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت الطائرة المسيرة في منطقة بودولسك، بحسب وكالة أنباء تاس الروسية.

وأضافت الوزارة "لم تقع إصابات أو دمار نتيجة الهجوم الإرهابي الذي تم إحباطه"، إلا أنه تم تعليق حركة الملاحة الجوية بشكل مؤقت في مطار فنوكوفو في موسكو. ولم يصدر في البداية رد فعل رسمي من جانب كييف على هذا الزعم.

ومع احتفال أوكرانيا بعيد القوات الجوية اليوم الأحد، قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن طياري القوات الجوية نفذوا 14 ألف مهمة قتالية منذ بدء الحرب.

وأظهر صور ومقاطع فيديو على تيليجرام زيلينسكي وهو يكتب ويوقع "المجد لأوكرانيا" على صاروخ كروز يعتقد أنه طراز "سكالب/اي جي" فرنسي متصل بطائرة مقاتلة في قاعدة جوية غير محددة.

كما أعلن فلاديمير سالدو، رئيس إدارة إقليم خيرسون جنوبى أوكرانيا المعين من جانب موسكو، اليوم الأحد عن وقوع هجوم أوكراني جديد على جسر "تشونهار" المؤدي إلى شبه جزيرة القرم بالبحر الأسود.

وكتب سالدو على تطبيق تيليجرام إن الجسر الذي يربط شبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها روسيا وأوكرانيا، تعرض لهجوم بصاروخ.

ونشر سالدو صورتين تظهران ثقبا كبيرا في طريق السيارات في الجسر.

كما تعرض جسر آخر يوجد في منطقة أبعد إلى الشمال الشرقى بالقرب من مدينة هينيتشيسك فى خيرسون لهجوم بعدة صواريخ، بينما تضرر أنبوب غاز قريب، حسبما كتب سالدو. وقد أصيب شخص واحد.

يذكر أنه لا يمكن التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل.كما لم يصدر تعليق رسمي فوري من كييف.