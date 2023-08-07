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كشفت بعض التقارير الصحفية السعودية، اليوم الإثنين، عن وجود عرضًا من نادي اتحاد جدة لضم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضحت صحيفة الـ «الرياضية» السعودية، أن إدارة اتحاد جدة دخلت في مفاوضات جادة للتعاقد مع محمد صلاح مهاجم ليفربول هذا الصيف.

وأضافت الصحيفة السعودية أن عرض الاتحاد لـ محمد صلاح بلغت قيمته 180 مليون يورو في موسمين، إلى جانب حصول ليفربول على 60 مليون جنيه استرليني لشراء المدة المتبقية من عقده.

يُذكر أن فريق اتحاد جدة السعودي تعاقد مع 4 صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وهم، كريم بنزيما، نجولو كانتي، جوتا، وصالح العمري.