الرئاسة الأوكرانية: إعادة 22 جنديا أوكرانيا آخرين من الأسر لدى روسيا

قال رئيس مكتب الرئاسة الأوكراني أندري يرماك، اليوم الاثنين، إن هناك 22 جنديا أوكرانيا آخرين عادوا من الأسر لدى روسيا، بينهم جرحى قاتلوا من قبل في قطاعات مختلفة من الجبهة.

وكتب يرماك، على صفحته عبر تطبيق "تليجرام" اليوم الاثنين: "أكبر فرد بين جنودنا يبلغ من العمر 54 عاما، ويبلغ أصغرهم 23 عاما".

ونشر يرماك، صورا ومقطع فيديو مع الرجال الذين من المقرر أن يتلقوا حاليا المساعدة النفسية والطبية.

جدير بالذكر أن روسيا وأوكرانيا تبادلتا الأسرى مرارا خلال الحرب التي أطلقتها روسيا في فبراير من عام 2022.

وفي البداية لم يكن هناك تعليق من الجانب الروسي، وقال يرماك إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي طلب من حكومته مواصلة العمل على إطلاق سراح جميع السجناء الأوكرانيين.