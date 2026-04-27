موريتانيا تدعو إلى المحافظة على السواحل البحرية لغرب أفريقيا

دعت موريتانيا، اليوم الاثنين، الدول الأفريقية الأعضاء في اللجنة الإقليمية للمحافظة على السواحل البحرية لغرب إفريقيا إلى تحويل التزاماتها تجاه المحيطات والسواحل إلى واقع ملموس.

وقال الوزير الأول الموريتاني المختار ولد أجاي، في خطاب افتتح به اليوم في نواكشوط الدورة الثانية عشرة لمنتدى الشراكة الإقليمية للحفاظ على المناطق الساحلية والبحرية في غرب أفريقيا: "أدعو من هذا المنطلق إلى تعزيز الجهود من أجل تحقيق التصديق الشامل على اتفاق والاستعداد الجيد لانعقاد المؤتمر الأول للأطراف".

وأوضح، أن "محيطاتنا تمثل ثروة حيوية لشعوبنا، وهي في صميم أمننا الغذائي وقدرتنا على التكيّف مع المناخ وتنميتنا المستدامة".

وأضاف أن التحديات تفاقمت بسبب آثار التغيرات المناخية وتآكل السواحل وارتفاع مستوى سطح البحر، فضلًا عن التدهور التدريجي للتنوع البيولوجي البحري، لافتا إلى الصيد غير المرخص وغير المبلّغ عنه وغير المنظم، والمخاطر المتزايدة للتلوث البحري، مما يهدد اقتصاداتنا وأنظمتنا البيئية.

وتضم اللجنة الإقليمية للسواحل لغرب أفريقيا موريتانيا والسنغال وجزر الرأس الأخضر وغينيا وجامبيا وغينيا بيساو وسيراليون. وتهدف إلى الحفاظ على السواحل البحرية وعلى شواطئ مناطق واسعة من أفريقيا.