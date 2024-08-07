محافظ الإسكندرية: إطلاق 7 قوافل طبية مجانية بمختلف مراكز ومدن المحافظة خلال أغسطس الجاري

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أكد أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، استمرار القوافل الطبية الشاملة بنطاق الأحياء، حيث كلف رؤساء الأحياء بالتنسيق مع المديريات الخدمية بتكثيف القوافل وزيادة الحملات التوعوية للمواطنين، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وتنفذ مديرية الصحة بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وبالتعاون مع جميع الجهات المعنية، 7 قوافل طبية خلال شهر أغسطس الجاري.

وتأتي مواعيد وأماكن القوافل على النحو التالي:

7 أغسطس قافلة طبية بوحدة الأسد بنطاق حي العامرية.

11 و12 أغسطس قافلة طبية بوحدة العلا بنطاق مركز ومدينة برج العرب.

13 و14 أغسطس قافلة طبية بوحدة بنجر 18 بمركز ومدينة برج العرب.

18 و19 أغسطس قافلة طبية بوحدة أبيس 8 بنطاق حي وسط.

20 و21 أغسطس قافلة طبية بوحدة أبيس 10 بنطاق حي وسط.

25 و26 أغسطس قافلة طبية بوحدة بنجر 14 بنطاق مركز ومدينة برج العرب.

27 و28 أغسطس قافلة طبية بوحدة بنجر 19 بنطاق مركز ومدينة برج العرب.