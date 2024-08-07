حبس عاطل مزق جسد نجار بسبب تعدي نجل الأول عليه بألفاظ بذيئة بالمرج

قررت النيابة العامة بالقاهرة حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بتمزيق جسد نجار بسكين بعد مشاجرة نشبت بينهما بمنطقة المرج لمعاتبة المجني عليه للمتهم بتعدي نجله عليه بالسب بالشارع.

كما أمرت النيابة العامة بتشريح جثة المجني عليه والتصريح بدفنها واستدعاء عدد من شهود العيان للاستماع لأقوالهم حول الواقعة وأمرت باستعجال تحريات المباحث حول الصحيفة الجنائية الخاصة بالمتهم والتحريات الخاصة بالواقعة.

البداية كانت بتلقى قسم شرطة المرج بلاغا من شرطة النجدة بسقوط قتيل بأحد الشوارع، نتيجة مشاجرة نشبت بين شخصين.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وعثر على جثة نجار مقتول بطعنة نافذة بالجسد.

وبإجراء التحريات اللازمة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل بعد أن عاتبه المجني عليه على تعدي نجله عليه بالقذف والشتم بالشارع فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة أمسك على إثرها العاطل سكين وأنهال على النجار بالطعنات فأرداه قتيلا في الحال.

وتمكنت القوات الأمنية من القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة للتحقيق معه والتي أصدرت قرارها المتقدم.