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الشرطة البريطانية تحذر مثيري الشغب مع توقع اضطرابات جديدة غدا الأربعاء

د ب أ
نشر في: الأربعاء 7 أغسطس 2024 - 6:37 ص | آخر تحديث: الأربعاء 7 أغسطس 2024 - 6:37 ص

 نشرت الشرطة البريطانية عناصر إضافية وقالت إنها مستعدة لاعتقال المئات من نشطاء اليمين المتطرف إذا نفذوا خططهم التي نشروها على الإنترنت لمهاجمة مراكز الهجرة مساء غد الأربعاء.


ويعقد رئيس الوزراء كير ستارمر اجتماعا أمنيا طارئا جديدا مع كبار الوزراء وقادة الشرطة في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، وهو ثاني اجتماع من نوعه خلال يومين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء عن رئيس الوزراء قوله إن السلطات وافقت خلال الأسبوع الجاري على تعبئة "جيش دائم" من عناصر الشرطة للتعامل مع الاضطرابات المناهضة للمهاجرين والمسلمين التي تشتعل في بريطانيا منذ الأسبوع الماضي.

وقال نائب مساعد مفوض شرطة العاصمة أندي فالينتين في بيان "هذه الدولة تواجه واحدة من أسوأ حالات الاضطرابات العنيفة في العقد الأخيرة"، مضيفا أن قوة الشرطة اعتقلت أكثر من 100 شخص في وسط لندن الأسبوع الماضي. وأكد "هذا حادث خطير على المستوى الوطني وسنفعل كل ما بوسعنا لحماية لندن ومجتمعاتها".


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