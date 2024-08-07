إيران تعلن تزويد مواقع منطقة الدفاع الجوي الشرقية بالصواريخ والمسيرات

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، اليوم الأربعاء، بتزويد مواقع منطقة الدفاع الجوي شرق البلاد بأنظمة الرادار والصواريخ والمسيرات الإيرانية، وذلك بحضور قائد قوات الدفاع الجوي في الجيش الإيراني علي رضا صباحي فرد.

ونقلت عن صباحي فرد، قوله إن «التكنولوجيا المتقدمة المستخدمة في المعدات والأسلحة المحلية لقوات الدفاع الجوي التابعة للجيش، أدت إلى زيادة القدرات الجديدة والفريدة من نوعها في مجال العمليات، وتحسين قوة الوحدات القتالية الاستراتيجية لهذه القوات، في ظل جهود المراكز العلمية والتعليمية والبحثية وتبادل المعرفة مع المراكز الأخرى ذات الصلة.

وأشار خلال زيارته التفقدية للقاعدة الاستراتيجية بمنطقة الدفاع الجوي، إلى أن «التدابير المتخذة لتحسين القدرات الرادارية والصاروخية والطائرات بدون طيار تتماشى مع التهديدات المتصورة والناشئة».

وتصاعد التوتر في المنطقة الأسبوع الماضي في أعقاب اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في طهران، واغتيال القائد العسكري الكبير في حزب الله اللبنانية فؤاد شُكر في ضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية ببيروت.

وتوعد حزب الله وإيران بالرد على إسرائيل بسبب عمليتي الاغتيال، مما أثار مخاوف من أن الجبهات المتعددة التي يتوسع إليها الصراع بالتزامن مع الحرب في قطاع غزة قد تتصاعد إلى حرب شاملة.