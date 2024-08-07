بوتين يتهم أوكرانيا بالاستفزاز في خضم قتال على الحدود

اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أوكرانيا اليوم الأربعاء، بارتكاب عمل استفزازي خطير، عقب ورود تقارير عن شن هجوم أوكراني في منطقة كورسك الحدودية الروسية.

وقال بوتين، في اجتماع حكومي تم بثه عبر تطبيق تيليجرام، إن صواريخ أطلقت على أهداف مدنية ومبان سكنية.

وتابع بوتين أنه سيتلقى تقارير إضافية عن الوضع العسكري في اجتماع مع وزارة الدفاع، وهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، وجهاز الأمن الفيدرالي (إف إس بي) المسئول عن حماية الحدود.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أكدت، في وقت سابق، استمرار القتال في منطقة كورسك، بعد يوم من إعلانها صد هجوم أوكراني.

وردا على ذلك، بدأت لجنة التحقيق في موسكو، أعلى سلطة ادعاء في روسيا، في إجراء تحقيقات جنائية بخصوص ما وصفته بأنه هجوم إرهابي على الأراضي الروسية.