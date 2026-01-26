الجيش الإندونيسي يدعم السلطات المحلية في مواجهة الأفيال في لامبونج

نشر الجيش الإندونيسي عددا من القوات لدعم القرويين في مواجهة الأفيال البرية في إيست لامبونج، بينما تستعد السلطات لبناء سياج على طول حدود متنزه واي كامباس الوطني.

وقال ميجور جنرال كريستومي سيانتوري، المسئول بالجيش الإندونيسي، في بيان صدر في باندار لامبونج اليوم الاثنين، إن الخطوة تأتي في إطار دعم القوات المسلحة للحكومات المحلية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإندونيسية (أنتارا).

وقال إنه جرى تكليف الجنود من كتيبة مشاة التنمية الإقليمية في لابوهان راتو بمساعدة السكان المحليين في إبعاد الأفيال البرية والحفاظ على الأمن في القرى المحيطة بمتنزه واي كامباس الوطني.

ووافقت الحكومة المركزية وسلطات لامبونج الإقليمية على خطة مدمجة تشمل بناء سياج دائم يمتد لمسافة تتراوح بين 60 و70 كيلو مترا على طول حدود المتنزه.

وقال مسئولون إنه من المقرر بدء المشروع العام الجاري، وهو حاليا في مرحلة المسح، ليتم تنفيذه تدريجيا مع مراعاة الآثار البيئية وسلامة الحيوان والحماية الفعالة للسكان.

وأدرجت الحكومة الإندونيسية أفيال سومطرة بين الثدييات المهددة للغاية في البلاد.

وبحسب البيانات التي نشرت على الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق العالمي للطبيعة، يتراوح عدد أفيال سومطرة ما بين 2400 و2800 فيل.