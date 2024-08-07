قال محامي رئيس الحكومة المؤقتة في بنجلاديش، محمد يونس، الأربعاء، إن محكمة ألغت قرار إدانة كان قد صدر ضد الرجل الحائز على جائزة «نوبل» للسلام في قضية تتعلق بانتهاك قانون العمل.

وبحسب وكالة «رويترز» للأنباء، أفرجت السلطات عن يونس بكفالة بعد حكم كان قد صدر بسجنه 6 أشهر في يناير، بتهمة عدم إنشاء صندوق رعاية اجتماعية للموظفين بشركة أسسها تحت اسم «جرامين تيليكوم».

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء المؤقت في بنجلاديش محمد يونس، إن البلاد تحتاج لخارطة طريق لإجراء انتخابات جديدة ينتخب فيها الشعب رئيسًا جديدًا للوزراء.

وشدد رئيس الوزراء المؤقت في بنجلاديش، على ضرورة استعادة الثقة في الحكومة بشكل سريع.

وعُين يونس في منصبه الجديد، عقب استقالة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد، جراء احتجاجات واسعة تطالب برحيلها.