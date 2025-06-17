الجيش الإسرائيلي مخاطبا الإسرائيليين: دفاعتنا في مواجهة الصواريخ الإيرانية ليست محكمة

حذر الجيش الإسرائيلي مواطنيه من أن الدفاعات الجوية المتواجدة في إسرائيل ليست مُحكمة، مؤكدا ضرورة الاستمرار في الالتزام بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية.





وقال الجيش في بيان: "قبل قليل، تم تفعيل الإنذارات في عدة مناطق من البلاد عقب رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه أراضي دولة إسرائيل. يُطلب من الجمهور الالتزام بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية".

وأضاف البيان: "في الوقت الحالي، يعمل سلاح الجو على اعتراض الصواريخ ومهاجمتها أينما دعت الحاجة للقضاء على التهديد"، مشددا على أن "الدفاع ليس مُحكما، ولذلك يجب الاستمرار في الالتزام بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية".

وفي الوقت ذاته، سُمع دوي انفجارات في مدينة تل أبيب وسط إسرائيل، وجرى تفعيل أجهزة الإنذار بشكل مباغت ودون تلقي أي رسالة من قيادة الجبهة الداخلية بالبقاء بالقرب من منطقة محمية مسبقا.

وأكدت "القناة 12" العبرية أن عددا قليلا من الصواريخ أطلق في القصف الحالي ولم ترد أي تقارير بعد عن وقوع إصابات.

وفي المقابل، قال التلفزيون الإيراني إن الهجوم الصاروخي بدء وأن صافرات الإنذار تدوي في إسرائيل.

إلى ذلك، صرح وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث لـ"فوكس نيوز"، بأن ترامب لا يزال يسعى لاتفاق مع إيران.

وأفاد وزير الدفاع الأمريكي بأن لديهم أصول في الشرق الأوسط وسيدافعون عنها، وسيدافعون عن الموظفين الأمريكيين والمصالح الأمريكية.