أعاد مطار برمنجهام فتح مدرجه بعد إغلاقه نتيجة هبوط اضطراري لطائرة صغيرة، مما أدى إلى ساعات من التأخير والإلغاء للرحلات الجوية.

وقالت شرطة "وست ميدلاندز" إن ثلاثة أشخاص من ركاب الطائرة تلقوا العلاج في موقع الحادث، فيما أصيب أحدهم بجروح طفيفة جراء الحادث الذي وقع نحو الساعة 1:40 ظهرا (12:40 بتوقيت جرينتش) اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وأعلن مطار برمنجهام في البداية نحو الساعة 2:40 ظهرا عن إغلاق المدرج مؤقتا عقب الحادث، قبل أن يشير لاحقا إلى أنه سيتم تعليق الرحلات الجوية حتى الساعة 8 مساء على الأقل.

وقال المطار، في تحديث عبر منصة "إكس" قبيل الساعة 8 مساء اليوم الأربعاء، "بعد واقعة الطائرة اليوم، أعيد فتح المدرج واستؤنفت العمليات".

وقدم المطار اعتذاره عن الاضطراب الناجم عن الحادث، وأوصى المسافرين بضرورة مراجعة تفاصيل رحلاتهم واتباع إرشادات شركات الطيران.

وأضاف المطار "عملت فرقنا بأسرع ما يمكن، وفقا للبروتوكولات الصارمة التي يجب اتباعها لضمان إعادة فتح المدرج بأمان بعد إغلاقه لفترة طويلة".





