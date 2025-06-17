هل استقر ريبيرو على بديل إمام عاشور ضد بالميراس؟ رد حاسم من النحاس

تحدث عماد النحاس، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تعويض غياب إمام عاشور لاعب الفريق في المباراة القادمة أمام بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وتعرض إمام عاشور للإصابة بكسر في عظمة الترقوة في مباراة إنتر ميامي السابقة، وخضع لجراحة عاجلة في الكتف، وبالتالي يغيب اللاعب عن مباريات الفريق القادمة في بطولة كأس العالم للأندية .

ورد عماد النحاس المدرب العام للفريق عن سؤال من يعوض غياب اللاعب في لقائه مع الإعامي أحمد شوبير عبر قناة الأهلي قائلًا: «أكيد لسه مش عارفين، النهاردة أول يوم تمرين، وامبارح اتحركنا من ميامي لنيوجيرسي، ولسا النهاردة هنشوف مستر ريبيرو بيفكر ازاي وبيتعامل ازي».

وتابع: «وأتمنى للاعب أو كل اللاعيبة اللي هتكون موجودة التوفيق في المباراة دي تحديدًا، وبإذن الله نكسب المباراة وبنعد نفسنا للمكسب».

ومن المقرر أن يواجه النادي الأهلي نظيره بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية، يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءً.